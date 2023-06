Prefeitura realiza pesquisa para avaliar a qualidade do transporte público da cidade

Secretaria de Segurança Pública, Mobilidade e Cidadania realiza Avaliação da Qualidade dos Serviços do Transporte Coletivo Urbano em Alegrete – AQS 2022-2023

A Secretaria de Segurança Pública, Mobilidade e Cidadania, por meio de seu Setor de Fiscalização, anuncia a realização da Avaliação da Qualidade dos Serviços do Transporte Coletivo Urbano em Alegrete, denominada AQS 2022-2023. Essa pesquisa tem como objetivo principal avaliar as condições do transporte público coletivo no município, fornecidas pela empresa responsável pelo serviço, Expresso Fronteira D’Oeste, com o CNPJ 07.519.632/0001-05, licitada sob o número 7219. O período de aplicação a pesquisa será de 20 de junho de 2023 a 5 de julho de 2023.

A iniciativa tem como orientar ações operacionais e de planejamento, buscando incentivar a melhoria contínua dos serviços prestados pela empregada. Com base nos resultados obtidos, a Secretaria pretende identificar pontos fortes e áreas que serviram de aprimoramento, visando proporcionar um transporte coletivo de qualidade aos cidadãos de Alegrete.

Para participar da pesquisa, os usuários do transporte público poderão acessar o tráfego por meio do link https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe_71F8pO6mqiga7aJPtRiclV2T5bWvR-Nn-78cdWSzgEStoA/viewform?pli=1 ou escanear o QRCode presente no interior de todos os veículos da Empresa Expresso Fronteira D’ Oeste. O painel foi elaborado para coletar informações relevantes sobre a experiência dos passageiros, abrangendo aspectos como pontualidade, limpeza, conforto, atendimento e segurança.

Ao participar da pesquisa, a população de Alegrete terá a oportunidade de contribuir ativamente na busca por melhorias no transporte coletivo. Os dados obtidos serão analisados ​​de forma criteriosa e servirão como base para a elaboração de estratégias e ações que visem otimizar o serviço prestado pela transportadora. A Secretaria reforça a importância da participação dos cidadãos, pois suas opiniões são fundamentais para a construção de um sistema de transporte público eficiente e adequado às necessidades da comunidade.

Com a Avaliação da Qualidade dos Serviços do Transporte Coletivo Urbano em Alegrete – AQS 2022-2023, a Secretaria de Segurança Pública, Mobilidade e Cidadania reafirma seu compromisso em promover um transporte público de excelência, garantindo conforto, segurança e eficiência para todos os usuários do sistema. A participação da população é essencial para que juntos possamos construir uma cidade mais conectada e com uma mobilidade urbana de qualidade.