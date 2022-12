Indicadores criminais: Alegrete registra alta nos casos de furtos em novembro

O crime de furto, tanto na comparação do mês de novembro 2022 com o o mesmo mês do ano anterior, apontou um crescimento em Alegrete. No penúltimo mês desse ano, a cidade contabilizou 78 casos de furto. Em 2021, novembro encerrou com 66 ocorrências deste tipo. Num comparativo com o mês anterior deste ano, outubro teve 73 crimes de furto.

O Furto é uma figura de crime prevista nos artigos 155 do Código Penal Brasileiro, e 203º do Código Penal Português, que consiste na subtração de coisa alheia móvel para si ou para outrem, com fim de assenhoramento definitivo.

João, o hippie que resiste há mais de 30 anos no calçadão de Alegrete

O crime de furto é a diminuição do patrimônio de outra pessoa, sem que haja violência. O Código Penal prevê para o furto pena de reclusão de 1 a 4 anos e multa.

Dos seis roubos ocorridos no mês de outubro deste ano, a cidade registrou em novembro quatro registros. Um a menos de que em novembro do ano passado. Os casos de estelionatos tiveram uma redução comparado ao mês de outubro. Novembro encerrou com 31 casos, contra 47 do mês anterior. Em novembro de 2021, a cidade teve 28 crimes de estelionato registrados na polícia civil.

O crime de abigeato caiu em novembro. Dos 8 ocorridos em outubro, mês passado foi registrado dois crimes rurais. Em novembro do ano passado foram 5 casos de abigeato. Os furtos de veículo manteve a média. Em novembro deste ano houveram dois casos, mesmo número ocorrido no mês anterior e também registrado em novembro de 2021.

Réu que acertou tiro, por erro de pontaria, em namorada de desafeto, foi condenado a mais de 16 anos de prisão

O mês de novembro registrou 4 ocorrências de delitos relacionados à armas e munições, um a mais que o mês anterior e o mesmo ocorrido em novembro do ano passado. Em novembro deste ano foram 9 prisões por posse de entorpecentes e cinco por tráficos. Por posse se manteve o mesmo número ocorrido em outubro, porém houve crescimento se comparado ao mesmo mês do ano passado, quando foram efetivadas seis prisões por posse. Já o crime de tráfico, vem num crescente. Em novembro de 2021, foram três casos, nesse mesmo mês desse ano foram cinco, contra quatro ocorridas em outubro. O município já registrou dois feminicídios em 2022, e sete homicídios este ano.

Mais um ataque de pitbull, desta vez a vítima foi um ciclista na Vera Cruz

Os latrocínios no Estado, tanto na comparação do mês de novembro de 2022 com o mesmo mês do ano anterior, quanto no acumulado dos últimos 11 meses, apresentaram redução histórica, com o menor total desde o início da contabilização deste tipo de crime. No penúltimo mês do ano, o RS teve um caso de latrocínio, frente a dois casos registrados em 2021. No acumulado de janeiro a novembro a queda é de 18,5%, passando de 54 casos no ano passado, para 44 em 2022.