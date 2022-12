Alegretense é empossada vice- coordenadora da 4ª Região Tradicionalista

A posse aconteceu, no último dia 10 em Porto Alegre, e na sede da 4ª Região Tradicionalista neste último final de semana.

A 4ª Região Tradicionalista é integrada pelos municípios de Alegrete Quaraí, Barra do Quaraí e Uruguaiana.

A Coordenadoria Regional, eleita é a seguinte:

Coordenador: Jaime Vieira

Vice Coordenadora: Kellen Iung

1º Secretário: Rafael Borba

2º Secretário: Elena Auzani

1º Tesoureiro: Giovani de Abreu

2º Tesoureiro: Alex de Souza

Conselho Fiscal:

Neuri Quirino

Luiz Alabi

Ana Helena Martinez

Peri Dutra

Márcio Iung

Cléo Trindade

Comissão de Ética:

Luciana Vieira

Juliano Denarde

Iolanda Fiel

José Hector de Almeida

Edma Denarde

Renan Garcia

O jovem tradicionalista que presidiu a entidade alegretense, Marcos Saldanha Junior disse que finalizou um ciclo de 03 anos frente à Coordenadoria da 4ª Região Tradicionalista e o sentimento é de gratidão.

“Gratidão a Deus, pelo dom da vida, porque enfrentamos uma pandemia, gratidão aos patrões, aos tradicionalistas e as entidades, que confiaram em um jovem de 26 anos para coordenar as atividades tradicionalistas da fronteira oeste do Rio Grande do Sul.

E aos poderes públicos dos 4 municípios que compõem a 4ª RT: Alegrete, Barra do Quaraí, Quaraí e Uruguaiana, sempre parceiros das atividades e devido à credibilidade do trabalho sempre que possível financiando e contribuindo com as mesmas.



À coordenadoria pelo empenho e trabalho, à imprensa sempre colaborando com a divulgação da tradição gaúcha, às instituições que estiveram juntas conosco, à juventude tradicionalista e à sociedade, aos amigos e familiares, meu reconhecimento e eterna gratidão”.

– Saio com a certeza do trabalho concluído com êxito e prezo pela parte administrativa, jurídica e financeira, mas sem esquecer o objetivo principal, as atividades artísticas, culturais e sociais. Mesmo na a pandemia, diz Marcos Junior, se adaptaram e seguiram com as atividades remotas e online, contribuíram para a retomada dos Festejos Farroupilhas, realizaram o Canto Farroupilha em 2020, e em 2021 os Festejos Farroupilhas em formato híbrido.

A 4ª RT, conforme ele, participou em todos os eventos estaduais promovidos pelo MTG, a exemplo da Chama Crioula Estadual de 2022, onde os cavaleiros cruzaram Canguçu a Alegrete a pata de cavalo e a Festa Campeira do RS, na cidade de Pelotas, entre outros.

Também buscaram fazer a valorização das entidades tradicionalistas que são a base e dão o sustentáculo ao movimento, e a valorização das pessoas, pois são elas que darão manutenção e continuidade à cultura e tradição gaúcha, enfatiza Marcos Saldanha Junior