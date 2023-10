Um show de inclusão marca festa de 15 anos de aluna especial no Emílio Zuñeda

Um momento ímpar e bonito aconteceu no dia 5, na Escola Estadual Emílio Zuñeda, em que uma menina especial recebeu na escola a sua festa de 15 anos. Um envolvimento e participação de todos de uma turma de 9º ano, junto com os professores que colaboraram para fazer a decoração, alugaram roupa para fazer alegria da menina Clarice Martins Gomes. A área coberta da escola se transformou com a energia dos que vivenciaram este momento único e especial, para comemorar os 15 anos da aluna que tem comprometimento cognitivo (deficiência auditiva, intelectual e do espectro autista) e frequenta a turma regular.

E a comemoração teve, inclusive, a dança da menina Clarice com o pai num momento de emoção a todos. O acolhiemto deixou a anivesariante muito feliz com o carinho de todos.

A alegria da jovem e dos pais, colegas e professores que participaram da comemoração encheu de emoção a todos nesta festa que emanou uma energia de luz no Emílio Zuñeda. Mais que uma festa de 15 anos foi um momento singular de empatia e inclusão que a escola trabalha para que aconteça em todos os níveis. A direção da escola, por meio da professora Rosélia Malmann, destaca o envolvimento das colegas Caroline Gonçalves França, Rosenara Rosa e Idenes Bordignon pela sensibilidade, comprometimento, dedicação e amor à educação inclusiva, assim como todos os demais professores da Escola.

Festa de 15 anos da Clarice Martins Gomes na Escola Emílio Zuñeda