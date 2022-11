Inicia Feirão Limpa Nome em Alegrete

A abertura oficial do VII Feirão Limpa Nome foi neste dia 22, no Salão Azul do Centro Administrativo. O evento da Prefeitura, por meio do Procon do RS com apoio do Sindilojas /Centro Empresarial vai ser realizado mais uma vez em Alegrete ate o dia 20 de zembro.

Início do Feirão Limpa Nome

A negociação de dívidas em atraso será direto nas empresas que aderiram ao Feirão. Veja se você tem algum débito em atraso com estas empresas: São João, óptica Pampa, Becker, Sicredi, Crefisa, Unopar, Aprovação, Benoit, Pompéia, Izolan, Instituto Mix, RCT Conesul, Banco do Brasil, Caixa Federal, Itaú.

Jeferson Maidana, do Procon, diz ser bem importante, o Feirão para que as pessoas possam renegociar dívidas atrasadas e poder novamente comprar neste final de ano.