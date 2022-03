INMET alerta para risco de temporal na Região

Esta quarta-feira (23) será de tempo instável no Rio Grande do Sul. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) alerta para risco de temporais, com rajadas de vento de até 100km/h e queda de granizo, na Campanha, na Fronteira Oeste, na Região Central, no sudeste e no noroeste do Estado . Nas demais regiões, a previsão também é de chuva, podendo ter sido registrado desde cedo.

Para Alegrete a previsão é de chuva e trovoadas isoladas.

A MetSul Meteorologia alerta para um cenário de alto risco meteorológico no Rio Grande do Sul, no Paraguai e nas províncias argentinas de Corrientes e Misiones nesta quarta e na quinta-feira ante a perspectiva de chuva volumosa a excessiva em diversas áreas e a probabilidade muito alta de episódios de tempo severo como vendavais e queda de granizo que podem causar danos em alguns pontos

Trata-se de um complexo cenário meteorológico, mais comumente observado em meses de final do outono e do inverno, em que no momento inicial a instabilidade será consequência de uma frente quente e, depois, por uma frente fria associada a um ciclone extratropical na Argentina e no Rio da Prata. Uma área de baixa pressão térmica vai organizar uma frente quente sobre o Rio Grande do Sul durante a quarta-feira, enquanto na Argentina uma área de baixa pressão começa a se aprofundar. Na quinta, a baixa pressão se aprofunda muito rapidamente sobre a província de Buenos Aires e dá origem a um ciclone extratropical.

Fonte: INMET