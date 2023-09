Hospital da Guarnição de Alegrete inicia Serviço de Telemedicina

Share on Email

Neste mês de setembro, o Hospital de Guarnição de Alegrete (HGuA) deu início ao Serviço de Telemedicina.

Um novo serviço, que une profissionais de saúde e pacientes em regiões/cidades distantes, através de videoconferência, dentro de um ambiente virtual e reservado para a assistência, permitindo o compartilhamento de documentos médicos, além de possibilitar o preenchimento do prontuário digital, atestados, encaminhamentos e receitas.

Nesse sistema, os especialistas conseguem acessar os exames de qualquer lugar do país, utilizando internet, levando a qualidade do atendimento especializado presentes nas organizações militares de saúde de maior porte, às regiões e guarnições mais afastadas dos grandes centros, permitindo aos médicos a tomada de decisões com maior agilidade e precisão, agregando melhoria e velocidade na troca de conhecimento.



Os usuários do HGuA já podem realizar consultas por telemedicina nas especialidades de ortopedia, traumatologia, urologia, clínica médica, ginecologia, cirurgia geral, radiologia, pediatria e psiquiatria e nutrição.

A atividade é em tempo real e está sendo implementada nas Organizações de Saúde (OMS) do Exército Brasileiro trazendo comodidade para o usuário, proporcionando ainda a redução dos custos relacionados aos deslocamentos e encaminhamentos de pacientes, bem como o aumento da capacidade de atendimento e da produção interna das OMS.