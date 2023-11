Inscrições para cursos técnicos no Emílio Zuñeda encerram nesta sexta-feira

Cursos técnicos são algumas das alternativas para quem busca formação profissionalizante que possa ajudar entrar no mercado de trabalho. E, dentro deste propósito, a Escola Estadual Emílio Zuñeda é uma das que oferece cursos nesta modalidade em Alegrete.

A direção divulga as inscrições, porque muitos acreditam que seja em março e, na verdade, estão sendo realizadas agora. O prazo para se inscrever encerra neste dia 01 de dezembro nos cursos técnicos de Administração, Contabilidade e Edificações. Esses cursos são oferecidos pelo Colégio Emílio Zuñeda, são gratuitos e preparam para atuar em diversas áreas.

O curso Técnico em Administração capacita você a executar atividades administrativas relacionadas aos processos de gestão de pessoas, de operações logísticas, gestão de materiais e patrimônio, de marketing, de vendas e de finanças.

Já o curso Técnico em Contabilidade qualifica profissionais com conhecimentos e habilidades para atuação em contabilidade nos seus diversos ramos (Contabilidade Geral, Custos, Comercial, etc.) atendendo todas as exigências fiscais e legais a que as organizações estão submetidas.

O Técnico de Edificações prepara os alunos para se tornarem profissionais versáteis e capacitados no setor da construção civil. Ao concluir o curso, os formandos estarão aptos a atuar em diversas áreas, como desenho de projetos, elaboração de orçamentos e coordenação de etapas construtivas.

Os alunos serão capacitados em desenvolver projetos de arquitetura, estrutura, instalações elétricas e hidrossanitárias de até 80 m², seja nos meios físicos ou digitais.

Inscrições, direto na secretaria do colégio ou acesse o site www.educacao.rs.gov.br.