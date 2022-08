Inter bate o Novo Hamburgo e vence mais um Efipan

Share on Email

O Internacional confirmou a façanha de ser o clube que mais vezes conquistou edições do Encontro de Futebol Infantil Pan Americano.

Na tarde do último domingo o celeiro de ases levantou mais uma taça no Efipan, depois de 9 anos sem vencer o torneio, o colorado gaúcho chegou a marca de 13 títulos conquistados em Alegrete, o maior vencedor nas 41 edições já realizadas.

Na grande final o Inter encarou o bom time do Novo Hamburgo, que na fase classificatória havia vencido por 1 a o. O Noia cresceu no decorrer da competição, eliminou o favorito Palmeiras e o Coritiba nas fases finais.

A equipe do técnico Eder Moraes, em Alegrete comandada pelo ex-jogador Chiquinho aplicou 3 a 0 com gols de Gabriel, Oliver e Kauã Silva.

No jogo, o colorado entrou em campo determinado e não deu chances para o adversário. O estado do gramado prejudicou em muito o brilho do espetáculo, mas o clássico gaúcho foi superior a todos estes obstáculos.

Este foi o 13º título de Efipan do Celeiro de Ases, que mais uma fez fez a festa no Farroupilha. Agora o Colorado volta sua atenções para o Campeonato Gaúcho Sub-15, onde está invicto.

Na disputa do 3º lugar deu Grêmio que venceu o Coritiba nas penalidades. O jogo antecedeu a final e foi disputado com muita intensidade.

Ambas equipes mostraram raça num judiado gramado. No tempo normal empate sem gols refletiu o equilíbrio técnico dos times. Nas penalidades o tricolor gaúcho foi competente e fechou a disputa em 8 a 7.

Fotos: Pedro Mello