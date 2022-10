Intérpretes cariocas vencem escolha do samba enredo da Nós Os Ritmistas

A divulgação do samba campeão para o enredo 2023, da escola de samba Nós Os Ritmistas foi realizada na noite do último sábado (22).

Foi uma grande festa aberta para a comunidade no 23 Pub Bar, ao som do músico Daniel Rodrigues e a harmonia Ritmista. O sucesso foi garantido com a presença do público da escola vermelho e branco, amigos e das outras escolas de samba do município.

Dos três sambas finalistas, a comissão formada por integrantes da escola anunciou o samba vencedor. Formado pelo trio de intérpretes Alan Vinicius, Jeferson Rodrigues e Léo Peres do Rio de Janeiro. Conforme a comissão, foi o que mais se adequou ao enredo da escola, aquele que melhor traduziu o enredo Ìyálodè.

A escola vai exaltar a força da mulher preta, a luta contra o preconceito, exaltar aquelas que não se curvam diante das adversidades do racismo e do machismo. A reverência a cinco personalidades negras da cidade Escrava Flora, Araci Baez, Maria Terezinha Leal Santos (Dáda), Dandara e Noêmia Domingues.

Segundo o presidente Rafael Faraco de Souza, o samba enredo passará por ajustes e logo será disponibilizado em áudio para os integrantes da escola.

Sob a proteção de Mãe Oxum e a energia de cinco guerreiras pretas de Alegrete, Nós Os Ritmistas orgulhosamente se rende às suas sacerdotisas, exaltando a força, a resistência e a luta da mulher preta.

“O ouro reluziu, o espelho refletiu, o amor desencadeou a história que iremos contar. Um conto, um ponto. Com os pés no chão, no girar das saias rodadas, a ancestralidade desperta o seu maior legado”, cantarolou o presidente da G.R.C.E.S Nós Os Ritmistas, Rafael Faraco Souza.

Fotos: Nós Os Ritmistas