Sarau da prenda jovem do Farroupilha resgatou poesia e tradição

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

Na noite do dia 22 de outubro foi realizado o Sarau da Prenda Jovem do Centro de Tradições Gaúchas Farroupilha, em Alegrete.

Quatorze prendas foram apresentadas para a sociedade tradicionalista, mostrando que o gauchismo segue forte entre as gurias do Rio Grande do Sul.

“O Sarau foi inesquecível! Tudo muito lindo. As meninas estavam deslumbrantes e muito felizes em realizarem o sonho delas. E, realmente foi uma noite mágica na vida delas e na minha também. Tudo perfeito e o baile foi com o conjunto Tchê Veio de Livramento e posso dizer que foi um dos melhores bailes que já participei” destacou Ivanety Aranguiz da Mota. Ela e o esposo Dauro Mota foram os padrinhos do Sarau.

A patroa do CTG Carolina Figueiredo, convidados e integrantes da patronagem e das invernadas também participaram. As fotos foram do Santierri/Juliana e a decoração Vanice Franco.

Veja as prendas:

Beatriz Fernandes

Beatriz Fernandes



Luiza Marques

Luíza Marques



Maria Luiza Gomes

Maria Luiza Gomes



Maria Fernanda Possebom

Maria Fernanda Possebom



Marina Peres Alves

Marina Peres Alves



Iasmim Silva

Iasmim Silva



Evelin Michelena

Evelin Michelena



Ewelin Bitencourt

Ewelin Bitencourt



Rita Marina Cassol

Rita Marina Cassol



Isadora Carbonel

Isadora Carbonel



Mariana Soares

Mariana Soares



Mariana Pinheiro

Mariana Pinheiro



Gabriele Miotti

Gabriele Miotti



Vitória Possebom

Vitória Possebom

O Sarau

O Tradicionalismo vai além da indumentária, da música e da preservação dos costumes, tem um jeito de viver singular, e traz, no vocabulário, uma nomenclatura própria. Quando o Movimento Tradicionalista iniciou, em 1947, apenas os homens frequentavam os bailes e os galpões de CTG.

Com o tempo, os Centros de Tradições Gaúchas se tornaram entidades familiares, onde as irmãs, mães e filhas passaram a participar das atividades, junto aos homens da família.

O Sarau de Prendas é um exemplo da maneira peculiar de cultivar a tradição e nada mais é do que um baile de debutantes à moda gaúcha, onde as prendas (debutantes) usam o traje feminino típico do Rio Grande do Sul. Na cultura gaúcha, o Sarau deve ser o primeiro baile da prenda que, após esta data, passa a frequentar os fandangos. É um rito de passagem da infância para a adolescência.