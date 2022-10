Famílias de índios Caigangues estão em Alegrete vendendo artesanato

Share on Email

Há mais de 15 dias, duas famílias descendentes de índios, estão em Alegrete. O fluxo de índios que vêm ao Município vender artesanato sempre existiu.

Aproximadamente 12 pessoas entre adultos e crianças estão dormindo na Casa de Passagem e realizam alimentação com o que ganham ou compram nas ruas.

Uma das indígenas, disse à reportagem que o horário do almoço é um dos que mais vendem, pois as pessoas passam por eles nas calçadas na região Central, por esse motivo, eles não estão almoçando no local. A Casa de Passagem oferece marmitas por meio da Cozinha Comunitária.

Os visitantes buscam vender mercadorias criadas por eles mesmos. A venda de variados tipos de cestos, balaios e peças artesanais é uma fonte de renda para as famílias que assim sobrevivem.

– Vendemos os produtos para poder dar alimentação aos filhos – comenta a mulher aparentando uns 35 anos.

Ela explica que, diariamente, eles confeccionam cestos de palha e outros produtos, alguns são confeccionados em menos de 24h. As mulheres se revezam na venda pelas ruas e no calçadão da cidade.

Naturais de São Valentim do Sul, hesitam em falar muito. Percorrem várias cidades do Rio Grande do Sul e pertencem às reservas indígenas dos caingangues.

Indagados até quando vão permanecer em Alegrete, destacam que aproximadamente mais uma semana.