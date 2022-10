Tempo com calor e chuva nesta última semana de outubro em Alegrete

Este ano a vinda do calor tardio agradou muita gente nesta primavera que normalmenet é marcada por temperaturas bem amenas. Porém, nesta terça-feira a previsão indica um dia quente com a máxima de 31ºC aqui em Alegrete.

Estamos com uma primavera seca, mas para a quarta há previsão de chuva rápida aqui no Município.

No dia 30 de outubro – dia do segundo turno da eleição vai fazer tempo bom com máxima de 29º C em Alegrete.

Só que no início do mês de novembro, ainda na Primavera, teremos frio na cidade, com temperaturas bem baixas beirando aos 3°C, inclusive com previsão de geada nos três primeiros dias do próximo mês.