IPE Saúde aprimora serviços de atendimento aos usuários

O Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos do Rio Grande do Sul (IPE) tem realizado uma série de ações, visando a melhoria dos serviços de atendimento aos usuários. No contexto atual, o plano de saúde conta com quase um milhão de usuários e cerca de oito mil prestadores que utilizam os diferentes canais de atendimento da instituição.

A criação de um novo canal para fazer reclamações, sugestões e elogios foi anunciado pelo instituto na manhã de terça-feira. A Ouvidoria, que integra o novo modelo de gestão do instituto, será coordenada pela analista de gestão pública, Simone Silva Scheeffer, que já atuava na Ouvidoria Geral do Estado e tem experiência com demandas do IPE desde 2015.

Conforme informações colhidas na assessoria de comunicação, a ideia do IPE com a implantação deste serviço é centralizar a atenção no usuário, mapear as principais solicitações e principalmente, eventuais denúncias de irregularidades. O canal pode ser acessado no login cidadão, na barra de Serviços.

Desde o inicio do mês, a instituição também conta com um novo número de contato. A partir de agora, o público será atendido pelo telefone (51) 3288.1550. Conforme o IPE, são atendidas, em média, 5.100 ligações por mês. Além dos serviços já citados, é possível buscar atendimento pelo site do IPE.

Nos últimos meses, a instituição tem desenvolvido um plano de reestruturação do IPE Saúde para o enfrentamento de questões relativas à situação econômico-financeira. Uma das principais mudanças envolve a revisão de despesas, que engloba a atualização de tabelas de medicamentos, de diárias e de taxas oncológicas, de modo que sejam ajustadas para valores de mercado.

A gestão tem atuado de forma conjunta com as instituições hospitalares e corpo médico, com as quais há um grupo de trabalho em desenvolvimento, com reuniões semanais, para a adoção dos novos protocolos. Conforme o IPE, também estão em curso reuniões com diferentes entidades e instituições representativas de usuários, prestadores e servidores, com foco em identificar as principais demandas e possíveis contribuições de cada área.

“A atuação do IPE Saúde tem impacto em todo o Estado, então, precisamos da colaboração de todos os atores envolvidos para consolidar as transformações necessárias para o fortalecimento do Instituto”, aponta o presidente da entidade, Bruno Jatene.

Foto: reprodução