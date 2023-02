Uruguaia é presa com carro clonado em Quaraí

Na manhã deste sábado (18), na BR 290 em Barra do Quaraí, a Polícia Rodoviária Federal prendeu uma uruguaia e recuperou um Fiesta que havia sido roubado em dezembro de 2016 em São Leopoldo.

Durante ação de combate à criminalidade, dentro da Operação Carnaval 2023, policiais rodoviários federais, em conjunto com a Guarda Civil Municipal de Quaraí, abordaram um Fiesta com placas de Caxias do Sul. Ao verificar a documentação do veículo, foi constatado que as placas eram falsas e o carro era clonado.

O veículo havia sido roubado à mão armada por dois criminosos em dezembro de 2016 em São Leopoldo.

A motorista, uma uruguaia de 36 anos, foi presa em flagrante por receptação e encaminhada à polícia judiciária local. O proprietário do veículo foi comunicado da recuperação do carro dele e que será devolvido a ele após os trâmites legais.