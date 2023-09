Share on Email

E no dia 15, autoridades municipais e a comunidade do Jacaquá presenciaram o seu desfile tradicionalista. Pela segunda vez, a comissão dos Festejos levou essa atividade àquela comunidade rural.

O prefeito Márcio Amaral, secretários municipais o coordenador dos Festejos, Cléo Trindade, vereadores comunidade escolar do Polo do Jacaquá e a comunidade rural prestigiaram o desfile.

A EMEB Costa Leite foi o centro das organizações desta atividade cultural em que participaram peões e prendas, daquela localidade distante mais de 50km da área urbana de Alegrete. Ainda dentro da programação dos Festejos, neste sábado(16) será a vez do Desfile na comunidade da Conceição que se organiza para este evento. Dia 17, será a vez do Passo Novo celebrar a Revolução Farroupilha com o seu desfile. Dia 18 está marcado o desfile temático e dia 20 o tradicional desfile de cavalarianos em Alegrete.

