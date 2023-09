Homem é preso por violência doméstica e posse de arma de fogo no Inhanduí

Uma ocorrência de violência doméstica seguida de posse ilegal de arma de fogo mobilizou a Brigada Militar, na tarde de ontem(14), no subdistrito de Inhanduí, situado a aproximadamente 45 km do município de Alegrete.

Os fatos tiveram início quando uma denúncia de violência doméstica, inicialmente enquadrada como um caso de Maria da Penha, foi comunicada ao 190. Segundo relatos, uma mulher teria sido ameaçada por seu companheiro, que na sequência teria chutado uma porta da residência e saído do local.

A vítima, que mantém um relacionamento de um ano com o acusado e já havia sido encaminhada à DP, anteriormente numa outra situação de violência doméstica, informou que seu companheiro estava sob o efeito de álcool no momento da discussão. Diante dos fatos, ao chegarem à residência, os policiais militares questionaram a vítima sobre a presença de armas de fogo no local. Ela indicou a existência de um rifle calibre 22 com 14 munições intactas. A arma foi localizada e apreendida.

O homem, que não estava na residência foi encontrado num campo próximo à casa e detido. Ele foi encaminhado à Delegacia de Polícia de Alegrete, onde foi registrado um boletim de ocorrência por violência doméstica e um flagrante pela posse ilegal da arma de fogo.

A Delegada Fernanda Mendonça determinou a prisão em flagrante, com fiança estabelecida no valor de um salário mínimo, que foi pago. O suspeito foi liberado.

A ocorrência foi atendida pela Brigada Militar por meio da patrulha rural.