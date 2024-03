Jacinto trouxe a simplicidade e a sabedoria do campo; deixou um legado de bons exemplos e lembranças

Share on Email

Jacinto Quinteiro Dos Santos, um homem de 88 anos, conhecido carinhosamente como “vô” por sua extensa prole de nove netos e cinco bisnetos, deixou um legado de simplicidade, generosidade e fé. Sua vida foi marcada por sua profunda conexão com a família, o trabalho árduo e a dedicação aos amigos e à comunidade. Ele faleceu na quinta-feira(29).

Nascido em uma vila rural, Jacinto desempenhou papéis diversos ao longo de sua jornada. Desde alambrador e domador até um exímio cuidador de flores, suas habilidades eram diversas e refletiam sua adaptabilidade e resiliência. Ao lado de sua esposa Maria Castro, construiu uma família sólida com cinco filhos, que ele criou com todo o cuidado e amor, estendendo essa dedicação aos netos, inclusive a Tiago, a quem tratava como filho.

Sua casa sempre foi um refúgio acolhedor, onde amigos e vizinhos encontravam ajuda e conforto. Mesmo enfrentando desafios de saúde na idade avançada, Jacinto mantinha uma atitude positiva, tranquilizando a todos ao seu redor com sua fé inabalável e sua promessa de que logo estaria melhor.

Aos domingos, sua casa transbordava de risadas e histórias compartilhadas em torno da mesa. Jacinto, com sua sabedoria e experiência, encantava a todos com relatos de suas aventuras no campo e de sua adaptação à vida na cidade, onde encontrou uma nova paixão na preparação de couro para a confecção de diversos itens artesanais.

Nos últimos dias de sua vida, Jacinto foi internado na UTI da cidade, onde sua comunidade se uniu em uma corrente de orações por sua recuperação. Sua fé e força de vontade foram inspiradoras, e ele acabou se recuperando temporariamente, dando à sua família e amigos momentos preciosos para compartilhar antes de sua partida.

Seu legado vai além das memórias vividas; é um testemunho do valor da honestidade, da amizade e do amor familiar. Aqueles que tiveram a sorte de conhecê-lo foram abençoados com sua sabedoria e generosidade, e seu exemplo continuará a inspirar gerações futuras.

Embora seu físico tenha partido, as lembranças de Jacinto permanece vivo nos corações daqueles que o amavam. Que sua jornada seja lembrada como uma lição de fé, esperança e amor incondicional, e que seu exemplo inspire outros a viverem suas vidas com integridade e generosidade.

A família e amigos agradecem a Deus pelo privilégio de tê-lo conhecido e amado. Que sua alma descanse em paz, sabendo que deixou um mundo melhor do que encontrou – destacam.