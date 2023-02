Polícia Civil recupera mais de meio milhão de reais em animais bovinos na Fronteira Oeste

Share on Email

Na manhã deste sábado, 25, a Polícia Civil, por meio da Delegacia de Polícia de Itaqui e efetivo da Operação Hórus, recuperou e apreendeu 221 (duzentos e vinte e um) animais bovinos objetos do crime de estelionato.

Duas vítimas procuraram a Polícia Civil após constatarem que haviam caído no golpe do “falso depósito” dos valores relativos à venda do gado.

A ação da Polícia Civil evitou um prejuízo de aproximadamente R$ 525.000,00 (quinhentos e vinte e cinco mil reais) às vítimas.

Fonte: Polícia Civil RS