Bailarina alegretense é condecorada com medalha e vai para festival em Los Angeles

Passadas as emoções de mais um Bento em Dança, a escola alegretense Ballerina segue sua trilha de produzir talentos no mundo da dança.

Há poucos dias, a escola foi surpreendida com mais uma conquista no Bento em Dança 2022. A bailarina Luiza Tâmbara Soares, foi condecorada com a medalha The Best Talent pela Só Dança.

A bailarina alegretense ganhou uma bolsa de estudo e ingresso sem passar por seleção prévia, para o Festival Internacional Ballet Beyond Borders, que acontece em vários países e, em 2023 será sediado em Los Angeles, nos Estados Unidos.

“Tenho a certeza de que esta conquista representa uma vitória e um reconhecimento acima de tudo desta família azul e desta Escola, que mesmo diante de todas as barreiras nunca perdeu seu objetivo, de promover e valorizar todos os seus alunos”, destacou Luiza.

A professora Jaqueline Zacarias muito emocionada aplaudiu o talento de Luiza e disse que a Ballerina mais uma vez projeta seus talentos para o mundo.

Fotos: reprodução