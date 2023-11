Jesse Trindade confirma estudos para nova ponte e anuncia medidas de segurança na Borges de Medeiros

O ponto focal da apresentação foi a situação atual da ponte existente e as medidas necessárias para enfrentar o problema dos suicídios na região. Trindade destacou a urgência em instalar proteções que proporcionem uma sensação de segurança, considerando que pessoas em estado de desespero frequentemente recorrem à ponte para ações extremas. Ele enfatizou a importância de agir rapidamente, uma vez que decisões drásticas podem ser interrompidas em questão de segundos.

O projeto de proteção está em estágio avançado, e a construção será submetida a um processo de licitação. Um cercamento eletrônico será implementado como parte das medidas de segurança. Além disso, a manutenção da ponte atual é uma preocupação essencial, com a Unipampa trabalhando na elaboração de um novo laudo para orientar as futuras intervenções.

Durante a sessão, surgiram diversas perguntas por parte dos vereadores. Vagner Fan, autor do requerimento, ressaltou a delicadeza do tema e a necessidade de transparência nas ações planejadas. Anilton Oliveira solicitou esclarecimentos à Prefeitura sobre o andamento do projeto, levantando a possibilidade de envolvimento do Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (DAER) devido à ponte estar sobre um rio estadual.

O vereador João Monteiro argumentou que o foco dos vereadores deve ser a fiscalização da qualificação dos executores do projeto e a transparência nas contratações, não entrando detalhadamente nas questões técnicas. Itamar Rodriguez questionou a previsão orçamentária para o projeto, enquanto Glenio Bolsson enfatizou a importância de esclarecer à população que o projeto ainda está em fase de construção e não finalizado.

Fátima Marchezan sugeriu a possibilidade de pontes provisórias para melhorar o fluxo de tráfego, ideia que foi discutida durante a sessão. Em resposta às perguntas dos vereadores, Jesse Trindade reiterou que a instalação das grades visa proporcionar uma sensação de segurança e destacou a importância da inteligência, incluindo câmeras de segurança estrategicamente posicionadas. Ele também enfatizou a parceria positiva com o DAER e a contribuição das universidades na elaboração de laudos técnicos.

Em relação às preocupações sobre o local ideal para a nova ponte, Trindade afirmou que a Prefeitura contratará uma empresa no momento adequado para determinar a melhor localização e projeto. Quanto à sugestão de pontes provisórias, ele observou que elas são viáveis apenas em situações emergenciais e não podem ser uma solução a longo prazo.