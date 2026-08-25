João Pedro Flores é vice-campeão da etapa de Santa Maria do Brasil Padel Tour, ao lado de Julianoti

João Pedro Flores e o porto-alegrense Julio Julianoti terminaram na segunda colocação após campanha de destaque na etapa realizada no Star Padel Club

O alegretense João Pedro Flores ficou com o vice-campeonato da etapa de Santa Maria do Brasil Padel Tour (BPT). Ao lado do porto-alegrense Julio Julianoti, o atleta chegou à decisão do torneio, disputado no último fim de semana, mas acabou superado pelo paranaense Matheus Simonato e pelo argentino Gonzalo Escobar.

A final foi realizada no domingo (23), no Star Padel Club, diante de um bom público. Simonato e Escobar venceram Flores e Julianoti por 6/3 e 7/5, conquistando o título da etapa e os 1,5 mil pontos destinados aos campeões.

O torneio marcou o retorno do circuito profissional a Santa Maria depois de dois anos e reuniu 27 duplas, totalizando 54 atletas. Durante os três dias de competição, o público acompanhou de perto as partidas, com movimento já significativo desde as primeiras disputas, na sexta-feira (21). A presença de torcedores aumentou ao longo do fim de semana, especialmente nas fases decisivas.

Flores chega novamente a uma decisão

O resultado reforça a presença de João Pedro Flores entre os principais nomes do circuito. O alegretense chegou a Santa Maria como vice-líder do ranking do BPT, posição que passou a ocupar depois da etapa de Florianópolis, quando perdeu a liderança para o argentino Gonzalo Frete.

Para a disputa em Santa Maria, Flores formou parceria com Julio Julianoti. A dupla foi definida como cabeça de chave número 2 e chegou ao torneio cercada de expectativa, principalmente pelos resultados acumulados ao longo da temporada.

A parceria já havia alcançado duas finais de etapas Master, justamente em torneios vencidos pela dupla formada por Gonzalo Frete e Diogo Rodrigues. O histórico recente colocava Flores e Julianoti novamente entre os candidatos ao título.

A campanha em Santa Maria confirmou esse favoritismo. A dupla avançou pelas fases eliminatórias e garantiu presença na decisão, mantendo-se como uma das principais forças da competição. Na final, porém, Simonato e Escobar conseguiram impor seu jogo nos momentos decisivos e ficaram com o troféu.

Outro alegretense entre os destaques

A etapa também contou com a participação de outro atleta de Alegrete em uma das principais duplas do torneio. Diogo Rodrigues formou parceria com o argentino Gonzalo Frete, cabeça de chave número 1 da competição.

Frete chegou a Santa Maria ocupando a primeira colocação do ranking do BPT, posto assumido após a conquista da etapa de Florianópolis. O argentino vinha de uma temporada de destaque, com títulos em duas etapas Master, uma Challenger e uma Open.

Diogo Rodrigues, por sua vez, ocupava a terceira posição do ranking. A combinação entre os dois formava uma das duplas mais fortes da etapa e fazia com que ambos fossem apontados entre os principais favoritos ao título.

A dupla, no entanto, acabou eliminada nas semifinais, justamente diante dos futuros campeões Matheus Simonato e Gonzalo Escobar. Com a vitória, Simonato e Escobar avançaram à decisão e posteriormente superaram Flores e Julianoti para conquistar o título.

Pontos importantes para a temporada

Além da disputa pelo troféu, a etapa de Santa Maria teve peso importante na temporada do Brasil Padel Tour. O torneio distribuiu 1,5 mil pontos aos campeões, que entram na contagem do ranking do circuito.

A pontuação também influencia a classificação para o Master Finals, aumentando a importância dos resultados obtidos nas diferentes etapas do calendário, que reúne competições das categorias Master, Challenger e Open.

Para João Pedro Flores, o vice-campeonato representa mais um resultado expressivo em uma temporada na qual o alegretense vem se mantendo entre os principais jogadores do circuito. Mesmo sem o título em Santa Maria, a campanha ao lado de Julio Julianoti garante pontos importantes e mantém o atleta em posição de destaque na briga pelas primeiras colocações do ranking.

A etapa também mostrou a força do padel de Alegrete no cenário profissional. Além de Flores, que alcançou a decisão, Diogo Rodrigues esteve entre os quatro melhores da competição, formando uma das principais duplas do torneio ao lado de Gonzalo Frete.O jovem Luca Carlesso foi desclassificado na fase de oitavas de final. Já Gabriel Almeida caiu na fase de 16 avos.

Outro alegretense na competição foi Pedro Henrique Estivalet. O jovem atleta disputou a etapa ao lado de Leopoldo Júnior. A dupla esteve entre as 11 parcerias inscritas na chave do Open de Santa Maria e foram eliminados na fase de 16 avos. .

Com o encerramento da etapa de Santa Maria, a temporada do Brasil Padel Tour segue com a disputa pelo ranking e pela classificação ao Master Finals. Para os atletas de Alegrete, os resultados obtidos no torneio reforçam a presença do município entre os protagonistas do circuito nacional.

Fotos: BPT