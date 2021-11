Sub-15 da Assad vence Torneio Regional de Futsal em Cacequi

Share on Email

No último domingo (31), a Assad Futsal/Ser Alegrete esteve na cidade de Cacequi disputando o Torneio Regional de Futsal.

O clube alegretense disputou a competição com o Sub-17 e Sub-15, evento organizado pela ACF – Associação Cacequiense de Futebol. Os jogos foram realizados no ginásio municipal e contaram com a presença de equipes de várias cidades da região.

No Sub-17 o time alegretense não obteve classificação. Porém no Sub-15 a Assad deu um show. A gurizada alegretense enfrentou times de Santa Maria, Bagé, Cacequi, Jaguari e levou a melhor. Trouxe o título de campeão regional na Sub-15.

A Assad venceu com Cainan Dias, Cauã Serpa, Gian Almeida, Alexandre Serpa Cruz, Luan Pires, Pedro Henrique, Andrios Rafael Santos, Rafael Spalaor e Luan João Santos.

Gurizada da Sub-15 representou bem a cidade de Alegrete

O desportista Darci Toledo, diretor da Assad comemorou a conquista. “É bem difícil ganhar lá. Importante conquista nessa retomada de torneios fora da cidade. Levamos um grupo pequeno e com atletas abaixo da idade limite. Trouxemos o título para nossa cidade”, avaliou Toledo.

Foto: Assad/Ser Alegrete