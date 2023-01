Vereadora por 8 dias, Fátima Marchezan está com agenda repleta

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

Convocada para assumir como vereadora durante o período em que Luciano Belmonte esteve no exercício do cargo de prefeito interino do Município, Fátima Marchezan atuou em situações distintas durante os oito dias.

Primeira suplente da bancada progressista, a vereadora tomou posse e imediatamente encaminhou pedidos de providências que contemplam desde a área rural até reivindicações da UABA. “Fui surpreendida com a convocação, mas sempre tive muito claro quais eram os meus compromissos de campanha e nesse curto período, procurei dar andamento em alguns deles”, disse.

Nesse período, a vereadora participou da reunião da Frente Parlamentar da Defesa do Agronegócio, da Cadeia Produtiva e do Setor Primário, que debateu o panorama atual do setor primário em relação à estiagem e possíveis ações para mitigar seus efeitos. Também visitou secretarias e esteve em agendas na Prefeitura de Alegrete e na União das Associações de Bairro de Alegrete.

Fátima Marchezan agradeceu a forma cortês como foi recebida na Casa, tanto pelos servidores como pelos colegas de trabalho, em especial à mesa diretora, pela presteza no atendimento e suporte ao exercício do seu mandato.

Segue agenda da Vereadora:

Dia: 9/01/2023 – segunda-feira

7h30min – 13h – Encaminhamentos de pautas e atendimentos no gabinete.

20h – Reunião com a Diretoria da Associação dos Arrozeiros

Local: Associação dos Arrozeiros

Pauta: desburocratização com relação as licenças ambientais, estradas, estiagem e Ponte do Capivari

Dia: 10/01/2023 – terça-feira

8h – Reunião com o Prefeito Luciano Belmonte, Secretário de Agricultura Daniel Gindri e Defesa Civil

Local: Gabinete do Prefeito

Pauta: Estradas, poços artesianos, estiagem, ponte do Arroio Capivari.

9h – Reunião com a Secretaria de Saúde Haracelli Fontoura

Local: Secretaria da Saúde

Pauta: atendimento médico nos postinhos

10h15min – Reunião com o Presidente do Sindicato Rural de Alegrete

Local: Sindicato Rural

Pauta: Demandas do setor produtivo

11h – Reunião na Pilecco Nobre Alimentos

Pauta: safra 2022/23

Dia: 11/01/2023 – quarta-feira

8h – Entrevista na Rádio Minuano

Local: Rádio Minuano

9h – Reunião com o Superintendente do DAER, Sr. Paulo de Tarso

Local: DAER

Pauta: Ponte de ferro do Arroio Capivari, situação da ERS 566

10h – Reunião com o Presidente e Diretoria da UABA

Local: UABA

Pauta: Demandas da UABA

11h – Reunião com a Guarda Municipal

Local: Câmara de Vereadores

Pauta: Concurso Público e nova sede

11h 30min – Reunião com Paulo Cunha Presidente da Liga Alegretense de Futebol

Local: Câmara de Vereadores

Pauta: Demandas da LAF

Dia: 12/01/2023 – quinta-feira

8h 30min – Reunião com o Presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais Jesus Dorneles

Local: Câmara de Vereadores

Pauta: poços artesianos e estiagem

9h – Reunião da Frente Parlamentar do Agronegócio

Local: Câmara de Vereadores

Pauta: o panorama atual do setor primário em relação à estiagem e possíveis ações para mitigar seus efeitos.

Fora da agenda das reuniões, a Vereadora esteve cumprindo o expediente parlamentar no gabinete do Vereador Luciano Belmonte, atendendo demandas e encaminhando documentos com indicações, pedidos de providências, menções e sugestão de dedicação de sessão extraordinária.