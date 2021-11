IRMA- das oficinas de formação de mão obra ao total abandono

Um local que foi exemplo de educação e formação de mão de obra em Alegrete, hoje, mostra cenas de abandono.

Assim está o Instituto Rural Metodista criado pela Igreja Metodista que fica na Vila Nova e iniciou suas atividades na década de 60, com objetivo de abrigar menores órfãos ou que tivessem cometido pequenos delitos. O prédio abrigava cursos e alojamentos, onde crianças e jovens aprendiam um ofício e garantiam vagas em empresas da cidade.

O IRMA teve anos de muito retorno em seus propósitos de acolher, ensinar quem precisava, e no início dos anos 80, começou a decair até se tornar o que vemos atualmente.

IRMA- Alegrete

Sady Alves Grisa, ex professor do IFFar,( aposentado) lamenta a atual situação. Ele informa que sugeriram, à época, que o Instituto fizesse no IRMA a sua sede urbana, com cursos e escritórios que não dependem de praticas rurais, porque isso ajudaria muitos estudantes sem condições a estudar e não ter que pagar transporte até o Passo Novo onde localiza-se o Instituto Federal Farroupilha. Mas não se concretizou.

Bajes Nunes estudou lá e aprendeu a ser tipógrafo e até hoje trabalha com isso embora, atualmente, as notas fiscais sejam quase todas eletrônicas. Ele lamenta muito o estado do prédio que por muitos anos foi um diferencial aqui em Alegrete.