Jovens alegretenses com foco na aprovação no concurso da ESA neste domingo

Neste domingo (8), acontece o concurso da Escola de Sargentos das Armas em todas regiões do Brasil. Uma das sedes que recebem os candidatos da Fronteira Oeste é a Unipampa de Uruguaiana. Em virtude da proximidade, muitos concurseiros de Alegrete irão realizar a tão disputada vaga para se tornar Sargento do Exército Brasileiro.

O concurso da ESA é dos mais disputados do Brasil. No ano de 2019 o Exército Brasileiro reconheceu após o período de conclusão do curso como tecnólogo em Ciências Militares facilitando assim o ingresso em outras carreiras de nível superior.

A prova é composta por 50 questões objetivas sendo: 14 matemática, 14 português, 6 histótia, 6 geografia e 10 inglês. Esses alunos de Alegrete estudaram por cerca de 8 meses e agora estão na iminência da realização do concurso.

Alguns desses alunos são persistentes, estão tentando aprovação há mais de 4 anos e cada ano que passa a preparação é redobrada. O concurso acontece a partir das 12h, horário de Brasília, e oferta mais de 800 vagas aos segmento masculino e 105 para o segmento feminino.

Fotos: reprodução