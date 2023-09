Dr. Rigol participa do Congresso Brasileiro de quadril e traz inovações no tratamento de idosos

Share on Email

A abordagem de quadril, segundo ele se deve aos problemas e fraturas em idosos. – Com o aumento da expectativa de vida e eles estão mais ativos, podem estar suscetíveis a quedas e tem mais facilidade de ter fraturas nesta parte do osso, citou o médico. Também podem ter quedas devido a labirintite ou problemas de visão que afetam pessoas com mais de 60 anos que têm os ossos mais frágeis, atesta.

O Congresso que acontece de dois em dois anos, em 2023 foi aqui no Estado, e conforme Dr Rigol, foram abordadas técnicas e procedimentos e materiais mais modernos para tratar essa parte óssea do corpo que acomete com inúmeros problemas, em especial, os idosos.