Rixa entre moradores da Estação Férrea pode ter causado o incêndio numa sala do prédio

Testemunhas relataram que o fogo teria sido provocado de forma intencional, atingindo colchões e roupas no local. As suspeitas apontam para uma possível represália resultante de rixas entre grupos que frequentam a área.

A Estação Ferroviária, que historicamente desempenhou um papel crucial no desenvolvimento da região, atualmente serve de espaço para diferentes grupos. Alguns utilizam as instalações para o consumo de substâncias ilícitas, outros como abrigo para pernoitar, e há ainda aqueles que consideram a plataforma como seu “lar”. A coexistência dessas atividades conflitantes tem sido um desafio para as autoridades locais, criando um ambiente propício para tensões e conflitos.

A Prefeitura de Alegrete está empenhada em revitalizar a Estação Ferroviária, buscando transformá-la em um centro gastronômico e cultural. Desde a sexta-feira, 18 de agosto, um edital foi disponibilizado no site oficial da prefeitura, apresentando o projeto de requalificação. Elaborado pelas secretarias de Administração e Planejamento, o edital tem como objetivo não apenas restaurar o prédio histórico, mas também revitalizar a área circundante.

O projeto propõe que a Estação Ferroviária seja concedida para uso por um período de 60 meses, com um valor mensal de R$ 4.800,00, totalizando R$ 288.000,00. Uma parte do prédio, mais especificamente uma área de 50m² na parte inferior (onde se localizam as salas 1-2), está destinada para atividades culturais. Esta área será entregue ao Município, que terá a prerrogativa de determinar sua melhor utilização.

Os valores correspondentes à concessão, que seriam repassados pela vencedora da licitação à prefeitura, serão compensados através de reformas realizadas no prédio, tanto na parte inferior quanto na superior, além da disponibilização da área destinada para fins culturais. Isso significa que a empresa que ganhar a concessão terá a responsabilidade de investir na restauração do prédio e na área cultural, contribuindo assim para a requalificação do espaço.

A gestão liderada pelo prefeito Márcio Amaral e pelo vice Jesse Trindade considera esse edital como um compromisso vital para a transformação cultural e histórica da cidade. A restauração da Estação Ferroviária, um ícone que estava desativado há décadas, simboliza uma mudança significativa na identidade urbana de Alegrete. O chamamento público para a concessão está agendado para o dia 22 de setembro, e a administração municipal espera que essa iniciativa marque o início de uma nova era para a Estação e sua importância para a comunidade.

O incidente do incêndio, entretanto, reforça a necessidade de lidar com o abandono ainda existente e de criar um ambiente seguro e colaborativo para que o projeto de revitalização alcance seu pleno potencial.