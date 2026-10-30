Júri afasta tentativa de homicídio em briga durante jogo de truco e condena réu por lesão corporal grave em Alegrete

Acusado recebeu pena de 2 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial aberto. Crime ocorreu em setembro de 2024, na localidade de Itapororó, zona rural do município.

30 de outubro de 2026 julio Alegrete, Destaque, Educação, Notícias, Política, Saúde 0

O Tribunal do Júri de Alegrete condenou um homem por lesão corporal grave após afastar a acusação de tentativa de homicídio qualificado por motivo fútil e emprego de meio cruel. A decisão foi tomada pelo Conselho de Sentença durante sessão realizada na na última quinta-feira (29), na Comarca de Alegrete.

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Os jurados não reconheceram a intenção de matar por parte do réu e, dessa forma, afastaram a acusação de tentativa de homicídio. Com o entendimento do Conselho de Sentença, o acusado foi condenado pelo crime de lesão corporal grave.

A pena foi fixada em 2 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial aberto, mediante o cumprimento de medidas cautelares. A sessão foi presidida pelo juiz de Direito Rafael Echevarria Borba, da Vara Criminal da Comarca de Alegrete. A decisão é passível de recurso.

Relembre o caso

Conforme a denúncia apresentada pelo Ministério Público, o crime aconteceu em 8 de setembro de 2024, por volta das 23h, na localidade de Itapororó, zona rural de Alegrete.

Na ocasião, o réu, a vítima e outros funcionários de uma granja participavam de uma confraternização, durante uma partida de truco. Durante o jogo, teria ocorrido um desentendimento entre os envolvidos.

Após a discussão, a vítima teria seguido para o alojamento. Segundo a acusação, o réu foi até o local e os dois tiveram um primeiro confronto.

Ainda conforme a denúncia, o acusado teria retornado posteriormente portando uma faca e atingido a vítima, provocando ferimentos. A acusação também relatou uma suposta tentativa de atropelamento, que teria sido impedida pela intervenção de outros funcionários da propriedade.

Decisão dos jurados

Durante o julgamento, os jurados analisaram as circunstâncias do episódio e decidiram não reconhecer a intenção de matar, elemento necessário para a configuração da tentativa de homicídio. Com isso, a acusação foi afastada, e o réu acabou condenado por lesão corporal grave. A sentença encerra o julgamento em primeira instância, mas ainda cabe recurso.

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