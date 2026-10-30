Perseguição de 30 quilômetros pela BR-290 termina com motorista preso em Alegrete

A ocorrência começou na área urbana do município e prosseguiu pela rodovia no sentido de Rosário do Sul.

A Brigada Militar foi acionada por volta das 0h45, após receber informações sobre um Volkswagen Gol cinza cujo condutor estaria portando uma arma de fogo na região central da cidade.

Durante as diligências, os policiais localizaram o automóvel na Avenida Eurípedes Brasil Milano. Ao notar a aproximação da viatura, o motorista desobedeceu à ordem de parada, emitida por meio dos sinais luminosos e sonoros, e iniciou a fuga pelas ruas do município.

O acompanhamento policial seguiu até a BR-290. Conforme o relato da ocorrência, durante o trajeto o condutor, que estava sozinho no veículo, teria lançado objetos para fora do automóvel e realizado movimentos suspeitos em seu interior, o que levantou a suspeita de que pudesse estar manuseando uma arma.

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Depois de aproximadamente 30 quilômetros, o motorista teria direcionado o Gol contra a viatura policial. Para evitar a colisão, os integrantes da guarnição precisaram realizar uma manobra defensiva.

Na sequência, os policiais conseguiram bloquear o veículo e realizar a abordagem. O homem apresentava sinais aparentes de embriaguez. No interior do automóvel foram encontradas garrafas de bebidas alcoólicas e uma barra de ferro.

Após a prisão, o motorista foi levado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) para avaliação médica e, posteriormente, encaminhado à Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento (DPPA).

Na delegacia, a autoridade policial determinou a lavratura do auto de prisão em flagrante, sem concessão de fiança, pelos crimes de embriaguez ao volante, desobediência e resistência.