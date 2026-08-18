Karatê de Alegrete se destaca e conquista 3º lugar geral na Copa RS

Delegação alegretense conquistou medalhas em diversas categorias e garantiu lugar entre as três melhores equipes da competição realizada em Cândido Godói
Alegrete voltou a se destacar no cenário estadual do karatê. Nos dias 15 e 16 de agosto de 2026, atletas do município participaram da Copa RS de Karatê, realizada em Cândido Godói (RS), e encerraram a competição com uma expressiva conquista: o 3º lugar na classificação geral por equipes, entre mais de sete equipes e cidades participantes.
A colocação foi construída a partir do desempenho dos atletas alegretenses em diferentes categorias, incluindo kata, kumite e competições por equipes. Ao longo dos dois dias de disputas, a delegação conquistou primeiros, segundos e terceiros lugares, resultados que contribuíram diretamente para a pontuação geral de Alegrete.
Dois dojos representaram o município
A delegação alegretense foi formada por atletas e professores de dois dojos do município:
- Hikari-Do Karatê Dojo, sob responsabilidade da Sensei Fernanda Kaiper Bianchi;
- Dojo Senshi do Karatê Shotokan, sob responsabilidade do Sensei Rodrigo Carvalho.
A união dos resultados individuais e coletivos garantiu a Alegrete uma posição de destaque na classificação final da Copa RS.
Atletas alegretenses conquistaram diversas medalhas
Entre os principais resultados obtidos pela delegação estão:
Gabriel Gonçalves
- 3º lugar – Kumite;
- 4º lugar – Kumite por Equipe.
Isabele Bonazza
- 2º lugar – Kumite;
- 3º lugar – Kata;
- 1º lugar – Kumite por Equipe.
Pietra Carvalho
- 1º lugar – Kata;
- 1º lugar – Kumite;
- 2º lugar – Kumite por Equipe.
Rodrigo Carvalho
- 1º lugar – Kumite;
- 1º lugar – Kata.
Rodrigo Carvalho, Gabriel Gonçalves e Pietra Carvalho
- 4º lugar – Kata por Equipe.
Kauê Alves Drobut
- 2º lugar – Kata;
- 3º lugar – Kumite;
- 3º lugar – Kumite por Equipe.
Vitor Floriano Mota
- 3º lugar – Kumite por Equipe, categoria de 12 a 14 anos.
Wesley Wolek de Freitas
- 3º lugar – Kumite por Equipe, categoria de 12 a 14 anos.
Kauê Alves Drobut, Vitor Floriano Mota e Wesley Wolek de Freitas
- 3º lugar – Kumite por Equipe, categoria de 12 a 14 anos.
Alan Flores da Mota
- 1º lugar – Kata Master, faixa branca a amarela;
- 2º lugar – Kumite Master, faixa branca a vermelha.
Fernanda Kaiper Bianchi
- 1º lugar – Kata;
- 1º lugar – Kumite.
Rennes Paniagua
- 2º lugar – Kata.
Conquista valoriza o trabalho coletivo
O 3º lugar geral por equipes representa não apenas o desempenho dos atletas nas disputas, mas também o trabalho desenvolvido pelos professores, familiares, apoiadores e demais pessoas que incentivam o karatê em Alegrete.
A participação em Cândido Godói reuniu atletas em diferentes faixas etárias e categorias, exigindo dedicação e preparação para uma competição de nível estadual. O resultado final superou as expectativas da delegação e colocou Alegrete entre as três equipes de maior destaque na Copa RS de Karatê 2026.
A participação dos representantes alegretenses contou com o apoio do Município de Alegrete, contribuindo para que os atletas pudessem viajar e representar a cidade na competição.
A delegação também registrou agradecimentos ao Alisson Silveira e à vereadora Carol Figueiredo, pelo auxílio e apoio prestados para viabilizar a participação dos atletas.
Outro agradecimento foi destinado à Federação Gaúcha de Karatê Interestilos (FGKIRS) pela realização da Copa RS, pela organização do campeonato e pelo acolhimento oferecido aos atletas, professores, árbitros e delegações participantes.
Ao final da competição, os representantes de Alegrete retornam para casa com medalhas, novas experiências e a satisfação de uma conquista coletiva: Alegrete entre as três melhores equipes da Copa RS de Karatê 2026.
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