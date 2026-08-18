Karatê de Alegrete se destaca e conquista 3º lugar geral na Copa RS

Delegação alegretense conquistou medalhas em diversas categorias e garantiu lugar entre as três melhores equipes da competição realizada em Cândido Godói

Alegrete voltou a se destacar no cenário estadual do karatê. Nos dias 15 e 16 de agosto de 2026, atletas do município participaram da Copa RS de Karatê, realizada em Cândido Godói (RS), e encerraram a competição com uma expressiva conquista: o 3º lugar na classificação geral por equipes, entre mais de sete equipes e cidades participantes.

A colocação foi construída a partir do desempenho dos atletas alegretenses em diferentes categorias, incluindo kata, kumite e competições por equipes. Ao longo dos dois dias de disputas, a delegação conquistou primeiros, segundos e terceiros lugares, resultados que contribuíram diretamente para a pontuação geral de Alegrete.

Dois dojos representaram o município

A delegação alegretense foi formada por atletas e professores de dois dojos do município:

Hikari-Do Karatê Dojo , sob responsabilidade da Sensei Fernanda Kaiper Bianchi ;

, sob responsabilidade da ; Dojo Senshi do Karatê Shotokan, sob responsabilidade do Sensei Rodrigo Carvalho.

A união dos resultados individuais e coletivos garantiu a Alegrete uma posição de destaque na classificação final da Copa RS.

Atletas alegretenses conquistaram diversas medalhas

Entre os principais resultados obtidos pela delegação estão:

Gabriel Gonçalves

3º lugar – Kumite;

4º lugar – Kumite por Equipe.

Isabele Bonazza

2º lugar – Kumite;

3º lugar – Kata;

1º lugar – Kumite por Equipe.

Pietra Carvalho

1º lugar – Kata;

1º lugar – Kumite;

2º lugar – Kumite por Equipe.

Rodrigo Carvalho

1º lugar – Kumite;

1º lugar – Kata.

Rodrigo Carvalho, Gabriel Gonçalves e Pietra Carvalho

4º lugar – Kata por Equipe.

Kauê Alves Drobut

2º lugar – Kata;

3º lugar – Kumite;

3º lugar – Kumite por Equipe.

Vitor Floriano Mota

3º lugar – Kumite por Equipe, categoria de 12 a 14 anos.

Wesley Wolek de Freitas

3º lugar – Kumite por Equipe, categoria de 12 a 14 anos.

Kauê Alves Drobut, Vitor Floriano Mota e Wesley Wolek de Freitas

3º lugar – Kumite por Equipe, categoria de 12 a 14 anos.

Alan Flores da Mota

1º lugar – Kata Master, faixa branca a amarela;

2º lugar – Kumite Master, faixa branca a vermelha.

Fernanda Kaiper Bianchi

1º lugar – Kata;

1º lugar – Kumite.

Rennes Paniagua

2º lugar – Kata.

Conquista valoriza o trabalho coletivo

O 3º lugar geral por equipes representa não apenas o desempenho dos atletas nas disputas, mas também o trabalho desenvolvido pelos professores, familiares, apoiadores e demais pessoas que incentivam o karatê em Alegrete.

A participação em Cândido Godói reuniu atletas em diferentes faixas etárias e categorias, exigindo dedicação e preparação para uma competição de nível estadual. O resultado final superou as expectativas da delegação e colocou Alegrete entre as três equipes de maior destaque na Copa RS de Karatê 2026.

A participação dos representantes alegretenses contou com o apoio do Município de Alegrete, contribuindo para que os atletas pudessem viajar e representar a cidade na competição.

A delegação também registrou agradecimentos ao Alisson Silveira e à vereadora Carol Figueiredo, pelo auxílio e apoio prestados para viabilizar a participação dos atletas.

Outro agradecimento foi destinado à Federação Gaúcha de Karatê Interestilos (FGKIRS) pela realização da Copa RS, pela organização do campeonato e pelo acolhimento oferecido aos atletas, professores, árbitros e delegações participantes.

Ao final da competição, os representantes de Alegrete retornam para casa com medalhas, novas experiências e a satisfação de uma conquista coletiva: Alegrete entre as três melhores equipes da Copa RS de Karatê 2026.