Hoje tem concurso de linguiça no Parque Doutor Lauro; jurados vão avaliar as mais saborosas

Acontece nesta sexta-feira(14), o I Concurso de Linguiças, no Parque Dr. Lauro Dorneles, promovido junto ao estande da Alegro, na 80ª Exposição Agropecuária.

A Expofeira de Alegrete contará com um espaço reservado para as agroindústrias locais e da região que estarão expondo seus produtos.

O concurso será realizado das 10h às 12h30. As agroindústrias participarão com seus produtos de interesse em espaços apropriados rotulados e devidamente inspecionados.



Todas as Agroindústrias ou Indústrias de Alegrete e dos municípios do entorno, têm a oportunidade de participarem desde que devidamente fiscalizados e inscritas no Serviço de Inspeção de sua cidade.

As categoria que vão participar são: Mista frescal (campeira,50% bovina e 50% suína), Linguiça

Agridoce (tipo frescal), Linguiça Ovina (tipo frescal) e Linguiça Especial (ex.: linguiça mista com queijo, linguiça mista com azeitona entre outros).



Os participantes deverão apresentar o produto e assar em brasa no local apropriado e designado. Para isso, serão utilizados carvão de acácia sendo que cada empresa poderá ter um assador e fica a cargo de cada uma a apresentação do prato e formato sendo que não poderá aparecer logo ou qualquer indicativo da origem do produto.



O comitê julgador fará as médias das notas do júri técnico que somará 10 pontos. A soma das notas indicará a classificação das linguiças que terão a classificação de 1º a 3º lugar.

O objetivo do concurso é promover a produção de linguiças e produtos derivados cárneos, sobretudo linguiça, além disso, dar conhecimento à comunidade.

Dentro desta temática, segundo o Secretário de Agricultura Daniel Gindri, será realizado um Seminário Regional de Serviços de Inspeção Municipal. Ele destacou que o evento é muito mais um marketing aos produtores, por esse motivo, não terá degustação ao público.

O evento é promovido pela prefeitura, por meio da Secretaria de Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural. Até o momento da postagem, não havia sido divulgado o nome dos jurados.

Programação

10h: recepção das Agroindústrias

11h: assado das linguiças

11h30: avaliação dos jurados

12h30: encerramento

15h30: premiação do 1º ao 3º lugar