LAF dá largada no campeonato “Cinquentinha” neste sábado com quatro jogos

A bola volta rolar na temporada 2023 pela Liga Alegretense de Futebol – LAF. Neste sábado (7), acontece a primeira rodada do campeonato municipal na categoria master (50 anos).

Esta edição será válida por 2022/2023, e nove clubes disputam o título nos “cinquentinhas”. A fórmula de disputa é de chave contra chave. Se classificando os três melhores de cada. Como a chave “A”, tem uma equipe a menos, o terceiro colocado fará um jogo extra contra o quarto colocado na B, o vencedor integra o último classificado na chave “A”.

Neste sábado ocorrem quatro jogos em dois horários. No campo do Palmeiras às 15h30min, jogam Nacional x São José. No mesmo horário, porém, no campo do Honório se enfrentam Alvorada x Tinga.

Às 17h15min, Fluminense x Boca Jrs estreiam no Palmeiras, ao lado jogam Sindicato x Cruzeiro. De acordo com o coordenador técnico da LAF Valdir Knierin, os primeiros jogos tem tolerância de 15 minutos, já os outros dois tem determinação de iniciar no horário estipulado. A folga nesta primeira rodada coube ao representante da Restinga, o Fortaleza.