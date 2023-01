Vigilância Sanitária alerta que pessoas erram no descongelamento de carnes

Share on Email

O coordenador da Vigilância Sanitaria, Carlos Humberto Vasques, diz que por falta de conhecimento as pessoas fazem o descongelamento de carnes de forma errada.

-Normalmente as pessoas tiram a carne, ou guisado do frezzer e colocam em cima da pia ou mesa e isso não é o correto. O sangue que vai saindo é um meio de proliferação de bactérias no produto, esclarece

Primeiro tem que tirar a carne do frezzer da geladeira em que a temperatura está em torno de -14C e por na parte perto das frutas e verduras. Assim, vai descongelando aos poucos.

A Vigilância Sanitária de Alegrete tem um cadastros de mais de cinco mil estabelecimentos em que devem fiscalizar, dentre os que vendem alimentos, reméndios, salões de beleza, clínicas e outros.