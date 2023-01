Fátima Marchezan assume uma cadeira na Câmara de Vereadores de Alegrete

Share on Email

Fátima Marchezan, Bióloga e Engenheira Agrícola, produtora rural e ex presidente da Associação dos Arrozeiros de Alegrete é a primeira suplente da bancada do PP nas últimas eleições. Ela foi empossada, neste dia 6, na vaga do atual presidente da Câmara, Luciano Belmonte, que vai assumir a Prefeitura a partir de segunda-feira. O Prefeito Márcio Amaral e Vice Jesse Trindade dos Santos estão em período legal de férias.

O ato de assinatura da posse foi no dia 6. Fátima Marzechan vai estar como vereadora de 9 a 16 de janeiro, período em que Luciano Belmonte vai estar de prefeito e o vice- presidente da Câmara, vereador Enio Bastos passa, neste período, a ser o presidente do Legislativo.

Fátima Marchezan é doutora em manejo de solos pela UFPel e mestre em agronegócios pela UNB. Ela fez 696 votos na eleição de 2020.