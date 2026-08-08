Prouni abre prazo para comprovação de dados da segunda chamada

A lista dos aprovados foi divulgada na última quarta-feira (5) por meio do Portal Único de Acesso ao Ensino Superior.

Os candidatos têm até o dia 14 de agosto para apresentar a documentação diretamente na instituição privada de ensino superior onde foram pré-selecionados. Cada faculdade poderá definir se o envio dos documentos será realizado de forma presencial ou por meio eletrônico.

Entre os documentos exigidos estão comprovantes de renda do estudante e dos integrantes do grupo familiar, comprovantes dos períodos cursados no ensino médio e, quando necessário, laudo médico que comprove a deficiência do candidato. Toda a relação da documentação está prevista no edital do processo seletivo.

O Prouni concede bolsas de estudo em instituições privadas de ensino superior para estudantes brasileiros que ainda não possuem diploma de graduação. A seleção considera o desempenho obtido nas duas edições mais recentes do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Para participar, é necessário ter alcançado média mínima de 450 pontos nas provas e nota superior a zero na redação.

Além da ampla concorrência, o programa reserva vagas para candidatos que atendem aos critérios de ações afirmativas, incluindo pessoas com deficiência e candidatos autodeclarados pretos, pardos e indígenas.

Nesta edição do segundo semestre de 2026, o Prouni disponibiliza 471.304 bolsas de estudo distribuídas em 380 cursos de graduação, oferecidos por 879 instituições privadas de ensino superior em todo o país. Do total, 219.725 bolsas são integrais, cobrindo 100% do valor da mensalidade, enquanto 251.579 são parciais, com desconto de 50%.

As vagas também são distribuídas entre diferentes modalidades de concorrência. São 35.365 bolsas destinadas a pessoas com deficiência, 188.880 para candidatos pretos, pardos e indígenas e 247.059 para ampla concorrência.

Os estudantes que não foram convocados na primeira ou na segunda chamada ainda terão uma nova oportunidade por meio da lista de espera. Para participar, será necessário manifestar interesse nos dias 26 e 27 de agosto. O resultado dessa etapa está previsto para ser divulgado em 1º de setembro.