GP Gentil Carlesso: a maior festa da cancha reta do Brasil terá premiação de R$ 295 mil

Estão confirmados 9 animais, sendo apenas um de Alegrete que faz parceria com a cidade de Uruguaiana. O cavalo “Craque do Fogo”, inscrito pelo Stud Renovare é de criação de Herton Vidal de Lima, treinado por I. Barreto será pilotado pelo jóquei E. Barros. Disputam o GP ainda, dois representantes de Bombinhas (Santa Catarina), Brasília, Contenda (PR), parcerias entre São Borja, Pelotas e Londrina (PR), Quaraí e Erechim.

O Jockey Club de Alegrete proporcionará três dias de festa e de um intenso movimento. Hoje, às 16h, ocorre a concorrida apresentação dos Potros do XXIX GP Gentil Carlesso. Logo mais à noite às 20h, acontecem as apostas seguidas de um jantar em benefício à Liga Feminina de Combate ao Câncer de Alegrete, tendo por local o Pavilhão do Jockey Club de Alegrete.

Já no domingo (30), o Baita Chão vai tremer com os páreos eliminatórios a partir das 15h. Segundo os organizadores, no feriado do Dia do Trabalhador será realizada a finalíssima do XXIX GP Gentil Carlesso, prevista para bater os portões pontualmente às 15h, uma hora depois será a feita a entrega de prêmios no Pavilhão.

Como já é tradicional do GP, a família Carlesso homenageia o turfista Allan Mello Guerra nesta edição de número 29. Vale lembrar que a entrada no Jockey é gratuita. A estimativa dos organizadores é que durante os três dias de evento, o club receba em torno de 20 mil pessoas.

Além de se consolidar em uma das principais provas do turfe brasileiro em cancha reta, o GP Gentil Carlesso tem um lado voluntário e fomenta a economia do município, aquecendo os setores gastronômico, hoteleiro e postos de combustíveis.

Fotos: Cancha Reta