Atletas de Alegrete participam da Meia Maratona Internacional de Uruguaiana

Foi realizada na manhã do último domingo (15), a 26ª Meia Maratona Internacional de Uruguaiana. Segundo o presidente da Associação de Corredores de Rua (ACORU) do município e organizadora da corrida, Selmar Teixeira, houve 250 inscrições do Brasil, Argentina e Uruguai, nos três percursos oferecidos em diversas categorias.

Uma dezena de cidades do RS enviou representantes ao evento que contou com a largada e chegada no Parque Dom Pedro II, Parcão da avenida Presidente Vargas. Entre os iniciantes, o itinerário de 3,5 km, foi dentro da área urbana, já a Rústica de 10 km e a Meia Maratona de 21 km, fizeram a travessia da Ponte Internacional que liga Uruguaiana a Paso de los Libres – Argentina, circularam pelas principais ruas da cidade vizinha de Corrientes e retornaram ao ponto de origem.

Vários atletas de Alegrete disputaram a prova na Fronteira com a Argentina. Diogo Torres obteve o 2º lugar na categoria 25 a 29 anos e 14º na classificação geral. Já Dione Dorneles obteve o 5º lugar (categoria 35 a 39 anos) e 25º geral. Alexandre Santos foi o 15º na categoria e 63º na classificação geral. Destaque para o vianense Odacir Hautter que foi 4º na meia-maratona.

Na rústica 10km, Simone Rodrigues foi a terceira colocada. No masculino, Diego Iarto obteve o 3º lugar geral rústica 10k. Quem também se deu bem, foi Fábio Bilher, campeão na categoria 65 anos ou mais. Ainda no feminino Tatiana Paz chegou em 8ª na geral rústica 10km, seguida de Adriele Cooper 9ª geral na rústica.

O grande vencedor, pela terceira vez, da categoria geral (21,09 km), com o tempo de 1h11min55seg, foi Nidgie da Silva, 33 anos, de Sant’Ana do Livramento. No feminino, a ganhadora Gabriela Bender, 26 anos, que representou Quaraí e fez o tempo de 1h27min25seg. A Rústica de 10 km, anotou um resultado inédito. O casal Rodrigues venceu nas respectivas categorias: Léo Rodrigues e Mari de Lima Rodrigues, ambos de Uruguaiana.