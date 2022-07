Leite – o vilão da hora

O valor do leite costuma subir durante a entressafra, que vai de abril até junho, quando o clima mais seco, em alguns Estados, prejudica a disponibilidade e a qualidade das pastagens, de acordo com o Cepea (Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada).

Preço do leite disparou

Contudo, neste ano, lidar com a entressafra ficou ainda mais complicado para os produtores devido ao aumento dos custos de produção, o que reflete no preço nos mercados. Segundo especialistas, toda a alimentação animal encareceu.

Os efeitos do fenômeno climático La Ninã, e com a forte seca sobretudo no final do ano passado e início deste ano, que afetou os pastos e pastagens, também contribuíram para o aumento dos custos. A valorização do leite no campo, principalmente em junho, se deve à menor oferta do produto.

E depois da seca veio o frio e novamente os produtores precisaram de outras fontes de alimentos pra manter suas vacas e isso tudo encarece a produção, lembra Juliana Pedroso Soares, produtora de leite do Parové.

Para o consumidor, o preço, que já estava alto há alguns meses, começou a disparar ainda mais a partir de março. A alta do leite se tornou um dos assuntos mais comentados nas redes sociais nas últimas semanas. Internautas de diversos Estados vêm relatando “sustos” com o preço do leite nos supermercados.