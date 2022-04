MICA retoma atividades visando Carnaval de 2023

Escola de Samba MICA, retorna atividades rumo ao Carnaval, com pastelada neste sábado 9 de Abril.

A Escola de Samba Mocidade Independente da Cidade Alta – MICA começa neste sábado uma longa caminhada rumo ao Carnaval de rua de 2023.

Escola de samba MICA

De acordo com o vice-presidente da entidade, Eider Penna, os integrantes da Escola se reuniram para dar início aos movimentos de promoções e eventos da entidade, onde foi decidido promover neste sábado a pastelada da Mica, que terá como local a residência da Micaense e colaboradora Miriam Suhre na Brigadeiro Olivério 835, no bairro Assunção a partir das 19h.

Os tickets para 4 pastéis estão sendo vendidos pelos integrantes da azul e branco, e, na loja Class na Andradas no valor de R$ 10,00, além de poder ser comprado na hora, no local da retirada.

Após essa promoção, a Mica já visa fazer uma feijoada ainda este mês, com pagode, em local ainda a definir, e informa que tudo será divulgado nas redes sociais da Escola.

Uma das equipes da MICA

Para maiores informações sobre adquirir e ajudar a Azul e Branco da Cidade Alta pode entrar em contato pelo fone (55) 99922-8181.