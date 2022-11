Limpeza pública e alguns mercados abrem no feriado em Alegrete

Share on Email

Já na terça-feira, dia 15 – as ESFs e outros serviços da Prefeitura não vão atender à comunidade.

Já o serviço de limpeza pública vai trabalhar normalmente, conforme o Secretário de Infraestrutura, Mário Rivelino Soares.

Em relação aos supermercados, a loja da Rede Vivo, estará aberta apenas da Rua Joaquim Nabuco vai abrir. Já a rede Peruzzo vai abrir as suas três lojas em Alegrete, assim como, o Nacional e Baclize abrem sendo que todos vão atender da 8h as 12h.

O serviço do SAMU funciona normalmente neste feriado. E o serviço de transporte coletivo fará as linhas que sempre faz aos domingos aqui na cidade. O comércio, também, vai fechar as portas e só pode abrir os que forem atendidos por familiares.