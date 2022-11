Unidade militar de Alegrete vence Festival de Fotografias do Exército Brasileiro

O Festival que tem como finalidades estimular a produção de peças de comunicação de alta qualidade, selecionar recursos humanos de Comunicação Social (Com Soc) que possam ser empregados na produção de peças de comunicação e divulgação institucional e descobrir novos talentos na área da fotografia para o Sistema de Comunicação Social do Exército (SISCOMSEx).

Decisão precoce: criança da cidade sempre quis morar no campo e trabalhar na terra

A fotografia foi feita pelo 1º Ten Santos, Of Com Soc do 6º RCB, e obteve o título de campeã da categoria geral. “Obrigado à todos aqueles que votaram e ajudaram a bela foto a tomar vulto a nível nacional”, destacou o militar que irá numa cerimônia em Brasília para receber a premiação do festival.

Em junho deste ano, o PAT noticiou quando a unidade militar de Alegrete realizou o primeiro tiro noturno com os Carros de Combate Leopard 1 A5 BR.

O fato foi histórico para o Regimento José de Abreu. Com o primeiro registro de tiro noturno realizado por um regimento de cavalaria blindado, desde a chegada da família de blindados Leopard ao Exército Brasileiro.

