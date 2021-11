Linha do Tempo e Formatura da Bandeira são destaques no 6º RCB.

O 6º Regimento de Cavalaria Blindado (6º RCB) “Regimento José de Abreu”, realizou a inauguração da placa da “Linha do Tempo” da Organização Militar (0M).

A cerimônia foi presidida pelo Coronel Fróes, Comandante do Regimento, acompanhado do ST Figueiredo, Adjunto de Comando, de Oficiais, Sargentos e Alunos do Regimento, além de representações dos Esquadrões.

Linha do Tempo conta trajetória do 6º RCB

Painel revela ordem cronológica da história da OM

A linha do tempo está localizada no saguão de entrada do Pavilhão de Comando do Regimento e conta a trajetória do “Regimento José de Abreu”, uma tradicional OM de Cavalaria do Exército, desde sua criação até os dias atuais.

Formatura

No último dia 19 de novembro, o 6º Regimento de Cavalaria Blindado (6º RCB), “Regimento José de Abreu”, realizou a formatura do Dia da Bandeira.

Formatura alusiva ao Dia da Bandeira

O Comandante do Regimento realizou o hasteamento do Pavilhão Nacional e, na sequência foi realizada a queima das bandeiras inservíveis pelo Sub Ten Rupp, praça mais antigo da OM.

Queima das bandeiras

Teve a leitura da Ordem do Dia e canto do Hino à Bandeira. Durante a formatura foram entregues a distinção de Medalha Corpo de Tropa com Passador de Prata, pelos bons serviços prestados em Organizações Militares de Corpo de Tropa do Exército Brasileiro por mais de quinze anos.

Destaque para o 2º Sgt Walter e Medalha “José de Abreu” pelos relevantes serviços prestados ao 6º RCB e os seguintes militares: Cap Martini, 1º Ten OCT Com Pedroso, 1º Ten Cav Lucas Melo, 1º Tem OCT MB Maurente, S Ten Cav Bolzan, S Ten Cav Talhaferro, 3º Sgt STT Sau Franklim e 3º Sgt Cav R Menezes.

Medalhas aos agraciados do Regimento de Cavalaria

“ … Tomados pelo entusiasmo ao ver a Bandeira tremulando, de norte a sul e de leste a oeste, nós, fiéis soldados, reconhecemo-la como o símbolo augusto da grandeza da Nação. No seu dia, querido símbolo da amada terra do Brasil, receba de nossos soldados o afeto e o vigor que se encerram em nosso peito, como reafirmação do sublime compromisso de defender a Pátria, ainda que seja com o sacrifício da própria vida! Que o Todo Poderoso Deus dos Exércitos ilumine nossa Bandeira e abençoe o Povo brasileiro! Brasil, acima de tudo!” (trecho da Ordem do Dia do Comandante do Exército).

Fotos e Fonte: 6º RCB