Litro da gasolina ultrapassa os R$ 7 em Alegrete, e Procon verifica preços

O Procon de Alegrete realizou mais uma Pesquisa de Preços dos Combustíveis. A pesquisa é referente a primeira quinzena do mês de outubro de 2021.

Foram visitados 15 estabelecimentos, sendo que foi constatado mais um aumento de preços em comparação com a última pesquisa realizada em 30 setembro deste ano.

O litro da gasolina aditivada mais cara de Alegrete ficou em R$ 7,05 uma suba de R$ 0,26 conforme o último reajuste. Já o litro de menor valor recaí sobre a gasolina comum que custa R$ 6,69, diferente de setembro que o litro mais em conta custava R$ 6,45.

No entanto, os técnicos do Procon encontraram o valor mais alto do litro em apenas um posto. Outros seis estabelecimentos estavam comercializando o litro da aditivada por R$ 6,99 e apenas três vendiam o litro mais em conta da aditivada no município que é de R$ 6,79.

Na gasolina comum, também apenas um posto está comercializando o valor do litro mais caro que é de R$ 6,89 e o mais baixo que é de R$ 6,69. Outros cinco estabelecimentos trabalham com valores idênticos, ou seja, R$ 6,84.

Na análise do Procon, os preços encontrados com a gasolina comum mais barata em Alegrete no valor de R$ 6,69 e o maior preço ficou em R$ 6,89 estão dentro dos preços estipulados na tabela para o RS.

A pesquisa do Procon também aferiu os preços no município da gasolina aditivada mais barata nesta primeira quinzena que foi de R$ 6,79 e o maior valor encontrado ficou em R$ 7,05. Quanto ao óleo diesel comum, o preço do litro em menor preço foi encontrado por R$ 4,79 e o maior valor por R$ 5,19.

Já o óleo diesel S10, foi encontrado pelo menor preço em R$ 4,96 e pelo maior preço de R$ 5,19. O etanol com menor preço do litro foi registrado por R$ 5,99 e o maior valor por R$ 6,37. Confira no link os preços detalhados dos 16 estabelecimentos vistados pelo Procon:

https://www.alegrete.rs.gov.br/grupoarquivo/88-1634652315-982.pdf