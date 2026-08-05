Lojas do comércio entram no clima do Dia dos Pais em Alegrete

Com a aproximação do Dia dos Pais, celebrado no próximo domingo (9), o comércio de Alegrete começa a se preparar para um dos períodos mais importantes do calendário de vendas do segundo semestre. A equipe do PAT percorreu o centro da cidade para conferir a expectativa de lojistas e consumidores e constatou que, apesar do movimento ainda considerado tranquilo, as lojas investem em promoções, vitrines temáticas e campanhas para atrair clientes.

Ao caminhar pelas principais ruas comerciais, é possível perceber vitrines decoradas com sugestões de presentes, descontos especiais e ações promocionais voltadas à data. A expectativa dos comerciantes é de que o fluxo de consumidores aumente nos próximos dias, principalmente a partir de quinta-feira (6), quando muitos trabalhadores começam a receber seus salários.

Em uma loja de calçados, uma colaboradora destacou que o Dia dos Pais costuma representar um período positivo para as vendas. Segundo ela, a equipe preparou diversas promoções para incentivar as compras. “Sempre a data é boa. Fizemos bastante promoções e estamos com boas expectativas para a data”, afirmou.

Em uma loja de confecções, outra vendedora explicou que, embora o Dia dos Pais não movimente o comércio tanto quanto o Natal ou o Dia das Mães, a data segue sendo importante para o setor. Ela acredita que o maior movimento deverá ocorrer nos últimos dias antes da comemoração. “Sempre dá movimento, menos que algumas datas, mas mais que outras. A expectativa é que o pessoal comece a comprar a partir de quinta-feira, quando muitos recebem o pagamento”, comentou.

Entre os consumidores, a expectativa também já faz parte da rotina. A moradora do bairro Promorar, Luiza Santana, contou que pretende deixar a compra do presente para sábado. O presente será para o marido, Ricardo Rodrigues, mas ela preferiu manter o suspense sobre a escolha.

Mesmo com o ritmo ainda moderado no início da semana, a expectativa do comércio alegretense é positiva. A aposta dos lojistas está na tradição de muitos consumidores deixarem as compras para os últimos dias, o que deve intensificar a movimentação nas lojas até o próximo fim de semana. Promoções, atendimento diferenciado e vitrines chamativas são as principais estratégias adotadas para conquistar os clientes e impulsionar as vendas nesta reta final que antecede o Dia dos Pais.