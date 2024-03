Longo trecho de terra da RS 566 está praticamente intransitável depois das últimas chuvas

Caminhões e ônibus escolar enfrentam dificuldades na RS 566, em Alegrete, devido às condições da estrada. O volume excepcional de chuvas dos últimos dias Alegrete, totalizando mais de 270mm, não apenas forçou centenas de famílias a abandonar suas residências, mas também impactou severamente as vias rurais.

A rodovia estadual RS/566, com pouco mais de 20km de asfalto, encontra-se em estado crítico no trecho de terra. As chuvas transformaram a estrada em verdadeiro atoleiro, tornando-a praticamente intransitável. No dia 18, um ônibus escolar ficou preso na lama, assim como, caminhões.

A comunidade local mobilizou-se para ajudar a desatolar os veículos, com tratores das granjas da região sendo utilizados para esse fim. No entanto, o trecho permanece extremamente lodoso, exigindo atenção redobrada dos motoristas que se aventuram por ali.

Com as condições climáticas atuais, qualquer trabalho de manutenção na estrada de terra, que se estende por mais de 50km, só poderá ser realizado em períodos de tempo seco. Desde o trevo das Quatro Bocas até Balsa do Mariano Pinto, são aproximadamente 75km de estrada em condições semelhantes.

Os produtores locais destacam os sérios riscos que a situação da estrada representa, especialmente para o transporte escolar. A falta de infraestrutura adequada compromete não apenas a segurança dos alunos, mas também o acesso das comunidades rurais a serviços essenciais e o escoamento da produção agrícola.