Lotéricas voltam a receber pagamento de contas da Corsan

O serviço estava indisponível desde o início do ano, após o contrato da estatal com a Caixa Econômica Federal vencer e não ter sido renovado.

O acordo anterior expirou em 30 de dezembro de 2021. À época, a Corsan informou que estava em negociação com o banco para restabelecer o convênio.

Durante o mês de janeiro, foi possível pagar as contas nos bancos credenciados — que são Santander, Banrisul, Caixa, Bradesco, Itaú, Sicredi e Bancoob —, além do site, aplicativo e totens de autoatendimento da Corsan.

Confira a nota divulgada pela Corsan nesta terça:

“A Corsan informa que, a partir desta terça-feira (1º), as agências lotéricas retomarão o serviço de cobrança das contas de água e esgoto da Companhia. Todos os demais canais para pagamento das faturas permanecem disponíveis e podem ser encontrados aqui no site, pelo link Sistema Tarifário, localizado na Unidade de Atendimento Virtual. As faturas podem ser quitadas nos bancos credenciados e nos correspondentes bancários listados no link acima. No app, site e totens de autoatendimento, as faturas podem ser pagas utilizando cartão de crédito ou débito.”