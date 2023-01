Já, em Alegrete, a torcida tricolor destacando o consulado com a Geral do Grêmio fez uma homenagem ao centroavante uruguaio Luis Suárez, colocando uma faixa de boas vindas na ponte Férrea( a mensagem “Bievenido” e os três dedos, em alusão a comemoração do atacante que homenageia os três filhos a cada gol).

Já o Cônsul alegretense e os torcedores do Grêmio que compareceram à Arena na quarta-feira retornar para casa com a certeza que presenciaram um momento histórico acontecer.

Luis Suárez apareceu com o manto tricolor no gramado do estádio e teve o seu primeiro contato com a massa gremista.

O centroavante é o quinto maior artilheiro em atividade no mundo, com 525 gols em 871 jogos. O atacante também é o maior artilheiro da Seleção Uruguaia, de todos os tempos, com 68 gols.

Os portões da Arena foram abertos por volta das 17h30 e a torcida não decepcionou, já que lotou rapidamente as dependências do local. No esquenta do evento, o Grêmio soltou um vídeo com lances de Suárez ao longo da sua carreira e gols com as camisas do Uruguai e Barcelona.

Antes do seu discurso de apresentação, Suárez foi surpreendido com uma mensagem de boas-vindas, que contou com palavras de carinho de Artur Melo, Lucas Leiva, Busquets, Neymar, Diego Lugano e familiares.

Visivelmente emocionado com a festa, o uruguaio falou com a torcida e afirmou que o time pode chegar longe nesta temporada.

– É muito difícil para mim falar português. Muito obrigado pela recepção de toda a torcida, ontem e hoje. A torcida vai estar junto aos jogadores e acho que vão acontecer coisas importantes – disse, antes de completar:

– Nos últimos dias recebi um carinho incrível. Estou muito agradecido. Prometo que vou jogar futebol, fazer gols e tentar ganhar títulos para que o Grêmio volte para o lugar onde deve estar.