Postos podem ser multados por aumento indevido no preço da gasolina

A notícia que alguns postos aumentariam o preço dos combustíveis na virada do ano sob a justificativa de que o decreto demorou um dia para ser publicado no “Diário Oficial da União (DOU)” e que, por isso, as distribuidoras elevaram os valores, também impulsionados por alta na demanda, motivou uma maior fiscalização do órgão de defesa do consumidor.

Procon intensifica fiscalização e orientação no Natal, especialmente em vendas on-line

Agora, o Procon em Alegrete, afirma que notificará estabelecimentos que elevaram os preços neste início do ano. Segundo o diretor do órgão de defesa do consumidor no município Gefferson Maidana, já foram feitas 10 visitas, em que os estabelecimentos que tiveram os preços alterados depois do dia 23 de dezembro estão sendo notificados. Se houve suba, os técnicos solicitam as três últimas notas de compra e intimam o estabelecimento para saber o real motivo do aumento.

Em Alegrete, a reportagem apurou que não houve altas comparadas a última pesquisa do Procon, entre a pesquisa em quatro postos. Embora a gasolina beirando os R$ 6, foi possível encontrar o preço do litro em alguns locais a menos de Cinco Reais para motoristas que usam aplicativos.

Bombeiros recebem denúncia e impedem reabertura de bar em situação irregular

O preço da gasolina comum verificado pelo Procon em dezembro variou entre R$ 4,99 e R$ 5,29. Já a aditivada era comercializada entre R$ 5,09 e R$ 5,49. Nos quatro postos verificado pela reportagem os valores se mantiveram os mesmos praticados em dezembro.

Conforme informações, o Procon encerra nesta quinta-feira (5), a visita aos 18 estabelecimentos de combustíveis da cidade e com isso fará um levantamento sobre o preço neste início de ano no município.