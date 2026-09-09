MADALOZZO Soluções Residenciais amplia serviços e lança higienização de tapetes e estofados em Alegrete

Cuidar da casa nem sempre é uma tarefa simples. Entre pequenos reparos, manutenção e limpeza, são muitas as necessidades que surgem no dia a dia. Foi pensando em oferecer praticidade e reunir diferentes soluções em um só lugar que a MADALOZZO Soluções Residenciais vem ampliando sua atuação em Alegrete.

Há um ano na cidade, a empresa comandada por Cleiton Madalozzo Antochevis, natural de Santiago (RS), trabalha com serviços de manutenção e cuidados residenciais, incluindo elétrica, hidráulica, pintura, jardinagem e limpeza de ar-condicionado.

Agora, a MADALOZZO dá mais um passo e passa a oferecer um novo serviço: higienização de tapetes e estofados.

Limpeza de tapetes com retirada e entrega

A nova modalidade foi pensada para tornar o processo mais cômodo para o cliente.

No caso dos tapetes, a equipe realiza a retirada diretamente na residência. O material é levado para o processo de higienização e, depois de limpo, retorna ao endereço do cliente.

A proposta elimina a necessidade de o consumidor transportar tapetes, especialmente aqueles de maior tamanho e peso.

Sofás e estofados são higienizados no local

Para sofás e outros estofados, o serviço é realizado na própria residência ou local indicado pelo cliente.

Além da comodidade, a solução evita o transtorno de transportar móveis grandes, permitindo que o procedimento seja realizado sem que o cliente precise retirar o estofado de casa.

Uma empresa para diferentes necessidades

A ampliação dos serviços mantém a proposta que acompanha a MADALOZZO desde sua chegada a Alegrete: oferecer diferentes soluções para quem precisa cuidar da residência.

Para Cleiton, a ideia é justamente facilitar a vida do cliente, concentrando em uma única empresa serviços que fazem parte da manutenção e dos cuidados cotidianos de uma casa.

Com a chegada da higienização de tapetes e estofados, a empresa passa a atuar também em uma área que exige atenção especial, especialmente em peças utilizadas diariamente, como sofás, poltronas e tapetes.

A proposta da MADALOZZO Soluções Residenciais é unir praticidade, comodidade e variedade, oferecendo aos moradores de Alegrete uma alternativa para resolver diferentes demandas relacionadas à casa.

Como contratar

A MADALOZZO Soluções Residenciais atende em Alegrete e já está recebendo solicitações para o novo serviço de higienização.

📍 Endereço: Rua Duque de Caxias, 475 – Vila Nova

📞 Telefone/WhatsApp: (55) 99950-5505

📱 Instagram: @madalozzosolucoesresidenciais

Quem quiser conhecer os serviços e solicitar um orçamento pode entrar em contato diretamente com a empresa.